В Британии начались внеочередные выборы парламента

В Великобритании 12 декабря стартовали парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 22:00 по местному времени, передает "Интерфакс-Украина".

На этот раз избиручастки открыли даже в нескольких пабах, салонах красоты и одной прачечной. Ожидается, что основное противостояние за места в нижней палате будет между консерваторами и лейбористами. Согласно с соцопросами, лидирует Консервативная партия, главой которой является британский премьер-министр Борис Джонсон. Он обещает вывести страну из состава Евросоюза до 31 января 2020 года.

Его главный соперник Джереми Корбин обещает избирателям очередной референдум по поводу Brexit.

Напомним, Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. Перед голосованием премьер Борис Джонсон заявил, что досрочные выборы парламента являются "единственным способом для страны продвинуться вперед". Незадолго до этого британский премьер вернул во фракцию тори в парламенте 10 из 21 депутата, которых он месяцем ранее исключил из партии за то, что они проголосовали вместе с оппозицией за вынесение на голосование законопроекта, требующего новой отсрочки "Брексита".

В Великобритании в среду, 6 ноября, официально началась предвыборная кампания. Для этого был распущен нынешний состав парламента страны.

12 ноября Лейбористская партия Великобритании сообщила о масштабной кибератаке на свои цифровые платформы. Она не нанесла ущерба благодаря системам безопасности. Никакого нарушения данных не произошло, передает Independent слова спикера партии.