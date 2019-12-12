В Британии начались внеочередные выборы парламента

Избирательные участки открыты даже в прачечной, пабах и салонах красоты.

В Британии начались внеочередные выборы парламента
Дом парламента в Лондоне
Фото: 1chudo.ru

В Великобритании 12 декабря стартовали парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 22:00 по местному времени, передает "Интерфакс-Украина".

На этот раз избиручастки открыли даже в нескольких пабах, салонах красоты и одной прачечной. Ожидается, что основное противостояние за места в нижней палате будет между консерваторами и лейбористами. Согласно с соцопросами, лидирует Консервативная партия, главой которой является британский премьер-министр Борис Джонсон. Он обещает вывести страну из состава Евросоюза до 31 января 2020 года.

Его главный соперник Джереми Корбин обещает избирателям очередной референдум по поводу Brexit.

Напомним, Европейский союз согласился на просьбу Британии отложить ее выход из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. Перед голосованием премьер Борис Джонсон заявил, что досрочные выборы парламента являются "единственным способом для страны продвинуться вперед". Незадолго до этого британский премьер вернул во фракцию тори в парламенте 10 из 21 депутата, которых он месяцем ранее исключил из партии за то, что они проголосовали вместе с оппозицией за вынесение на голосование законопроекта, требующего новой отсрочки "Брексита".

В Великобритании в среду, 6 ноября, официально началась предвыборная кампания. Для этого был распущен нынешний состав парламента страны.

12 ноября Лейбористская партия Великобритании сообщила о масштабной кибератаке на свои цифровые платформы. Она не нанесла ущерба благодаря системам безопасности. Никакого нарушения данных не произошло, передает Independent слова спикера партии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корьюУкраина, ДР Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали стали мировыми лидерами по заболеваемости корью
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп предостерег ЛаВРУНа от вмешательства в выборы, но глава МИД фюрера РФ такого не помнитТрамп предостерег ЛаВРУНа от вмешательства в выборы, но глава МИД фюрера РФ такого не помнит
Лидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец, начались двусторонние встречиЛидеры "нормандской четверки" съехались в Елисейский дворец, начались двусторонние встречи
Зеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛОЗеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛО
Посольство Великобритании поздравило украинских военных с профессиональным праздникомПосольство Великобритании поздравило украинских военных с профессиональным праздником
В Британии после ДТП умер роSSийский олигархВ Британии после ДТП умер роSSийский олигарх
Спикер Госдумы фюрера РФ соврал об обращении парламента Венгрии по поводу нацменьшинств в УкраинеСпикер Госдумы фюрера РФ соврал об обращении парламента Венгрии по поводу нацменьшинств в Украине
Госдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в СШАГосдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США
Украина ни в коем случае не согласится на выборы в оккупированных территориях до вывода сил, - ЗеленскийУкраина ни в коем случае не согласится на выборы в оккупированных территориях до вывода сил, - Зеленский
Экс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 годуЭкс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году
Комитет Европарламента одобрил кандидатуру еврокомиссара от Венгрии на должность внешнеполитического представителя ЕСКомитет Европарламента одобрил кандидатуру еврокомиссара от Венгрии на должность внешнеполитического представителя ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости