Обнародован проект закона, регулирующего СМИ и соцсети

Документ был представлен на парламентском комитете.

Обнародован проект закона, регулирующего СМИ и соцсети
Фото: detector.media

Проект Закона "О медиа", которым предлагается регулировать сферу СМИ и социальные сети, 11 декабря представили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Детектор медиа пишет, что презентация законопроекта была "очень короткая", после чего документ передали для детального рассмотрения возглавляемом Никитой Потураевым ("Слуга народа") подкомитета по вопросам информационной политики.

По одной версии, 23 декабря комитет должен рассмотреть законопроект, а по другой - рассмотреть и сразу зарегистрировать.

Детектор медиа обнародовал полный текст законопроекта о медиа, переданного для обсуждения членам комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, обсуждения с общественностью.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением.

6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет. В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.

В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.

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