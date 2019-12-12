Подозреваемому в убийстве волонтера Мирошниченко изменили меру пресечения

Он, как и второй фигурант дела, будет под стражей.

Подозреваемому в убийстве волонтера Мирошниченко изменили меру пресечения
Артем Мирошниченко
Фото: ukrinform.ua

Подозреваемому в причастности к смертельному избиению волонтера Артема Мирошниченко изменили меру пресечения на содержание под стражей, пишет УНИАН со ссылкой на областную прокуратуру.

Таким образом, Донецкий апелляционный суд отменил решение Артемовского суда относительно одного из фигурантов дела. Оба подозреваемых во время досудебного расследования будут находится под стражей.

Напомним, что Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український".

"В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на все мероприятия и волонтерские акции помощи", - сообщила руководитель Центра информации по правам человека Татьяна Печончик.

29 ноября в Бахмуте на него напал 16-летний подросток, он избил Артема и ударил его головой о плиту. Его 17-летний ранее судимый товарищ молча наблюдал за преступлением. Свой поступок подозреваемый пояснил тем, что занимался боксом и "хотел проверить свои навыки борьбы".

Артем Мирошниченко скончался 6 декабря в больнице, так и не выйдя из комы.



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