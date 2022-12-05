Нерозривний зв’язок: Залужний подякував українським волонтерам з допомогу армії

Головнокомандувач ЗСУ привітав їх з Міжнародним днем волонтера, інформує ZN.ua.

Нерозривний зв’язок: Залужний подякував українським волонтерам з допомогу армії
© Соцмережі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських волонтерів з їхнім святом і подякував їм за допомогу українській армії. Про це генерал написав у своєму Telegram-каналі.

«Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!», – написав Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що стійкість оборони України, звільнені міста і села, та хоч відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.

Він привітав їх з Міжнародним днем волонтера і зазначив, що наша перемога також буде спільною.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствамІспанська поліція вилучила ще три конверти з очима тварин, які адресувались українським консульствам
В Офісі президента назвали кількість втрат української арміїВ Офісі президента назвали кількість втрат української армії
"Колосальні втрати": офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти армії рф після втечі з Херсона"Колосальні втрати": офіцер ЗСУ розповів, що залишилося від еліти армії рф після втечі з Херсона
"Гаага чекає навіть двірника в Кремлі": симоньян раптово заговорила про програш путінської армії"Гаага чекає навіть двірника в Кремлі": симоньян раптово заговорила про програш путінської армії
Нова страшилка російської пропаганди: ISW про вторгнення української армії в Бєлгородську область РФНова страшилка російської пропаганди: ISW про вторгнення української армії в Бєлгородську область РФ
Україні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерівУкраїні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерів
У прокуратурі Польщі відмовили українським експертам в залучення до розслідування в Пшеводуві — ЗМІУ прокуратурі Польщі відмовили українським експертам в залучення до розслідування в Пшеводуві — ЗМІ
Маріуполь замерзає: люди у надписах на стінах благають про допомогу – АндрющенкоМаріуполь замерзає: люди у надписах на стінах благають про допомогу – Андрющенко
Міністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванніМіністр оборони Нової Зеландії вперше побував в Україні: обіцяв допомогу у навчанні військових та розмінуванні
Відступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідкаВідступ із Херсона відрізнявся від попередніх втеч російської армії — британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости