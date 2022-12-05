Нерозривний зв’язок: Залужний подякував українським волонтерам з допомогу армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських волонтерів з їхнім святом і подякував їм за допомогу українській армії. Про це генерал написав у своєму Telegram-каналі.

«Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!», – написав Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що стійкість оборони України, звільнені міста і села, та хоч відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.

Він привітав їх з Міжнародним днем волонтера і зазначив, що наша перемога також буде спільною.