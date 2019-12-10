В Польше по подозрению в подготовке теракта в ТРЦ задержали украинца

Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Польше по подозрению в подготовке теракта в ТРЦ задержали украинца
Архивное фото
Фото: СС0 Public Domain

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта в торговом центре.

Об этом сообщает rmf24.pl.

Отмечается, что прокуратура Люблина санкционировала задержание украинца Максима С., который, по данным польских спецслужб, планировал подорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах.

По информации Люблинской прокуратуры, украинец за два месяца до этого принял ислам и сменил имя на Мухаммед, а также встречался с людьми, которые могли помочь ему осуществить теракт. Кроме того, он планировал купить машину, которая должна была быть использована для нападения.

Украинец был задержан 4 декабря и находится под стражей с 6 декабря. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Польше в Люблинском воеводстве нашли тела двух украинцев со следами насильственной смерти.

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