В Украине начала работу новая Таможенная служба

Ранее сообщалось, что в первые дни работы на таможнях возможны проблемы.

В Украине начала работу новая Таможенная служба
Фото: Checkpoint

8 декабря в Украине начала свою работу новая Таможенная служба, сообщается на странице ведомства в фейсбук.

В Гостаможслужбе отметили, что еще до запуска сделали ряд важных шагов.

В частности, сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

Также был принят закон о создании института авторизованных экономических операторов и закон о режиме общего транзита. Кроме того, в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу.

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Фискальной службы. Это было одним из требований Международного валютного фонда.

Налоговую службу запустили еще в августа, а создание Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что в первые дни работы на таможнях возможны проблемы.

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