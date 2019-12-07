Зеленский проводит закрытое заседание СНБО

Президент созвал заседание накануне нормандского саммита.

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне саммита в нормандской формате. Об этом говорится на сайте главы государства.

Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе президента.

Напомним, 3 декабря состоялось координационное совещание с участием Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ОП написали, что Зеленский высказал четкую позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

4 декабря президент Владимир Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и попросил у них поддержки в реализации мирных инициатив Украины в ходе "нормандского саммита".

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и РоSSии.

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