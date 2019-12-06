Оккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе, зафиксированы 23 взрыва

Потерь с украинской стороны нет.

Оккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе, зафиксированы 23 взрыва
Фото: Макс Требухов

С начала суток 6 декабря оккупанты дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил рядом с Авдеевкой Донецкой области. Сначала они совершили мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое оружие. Потерь с нашей стороны нет", - уточнили в министерстве.

За 5 декабря вражеские силы совершили восемь обстрелов, в том числе из минометов калибра 82 мм и БМП. Возле Широкиного огонь велся из минометов, возле Лебединского - из стрелкового оружия.

Также обстреливали местность неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, гранатометов, пулеметов и другого оружия. Возле Луганского и Травневого огонь велся из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды возле Новолуганского из гранатометов и неподалеку Зайцевого из гранатометов и пулеметов. Потерь среди состава Объединенных сил нет.

Напомним, 5 декабря Генеральная прокуратура направила в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о девяти случаях внесудебных казней на Донбассе, которые совершили пророSSийские боевики "Казачьего союза "Область войска Донского" (КСОВД).

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