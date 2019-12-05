Рада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо Яременко

Законопроекту не хватило голосов.

Рада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо Яременко
Богдан Яременко
Фото: УКРОП Українське об'єднання патріотів

Верховная Рада Украины отказалась назначить нового главу комитета по вопросам международной политики вместо Богдана Яременко, угодившего в секс-скандал. Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала заседания.

За соответствующий проект закона №2534 проголосовало недостаточное количество парламентариев - всего 186 при необходимых 226. Место Яременко, согласно с решением членов фракции "Слуга народа", должна была занять глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Напомним, что кандидатура Ясько была утверждена несмотря на то, что она проиграла внутренние праймериз. Галину Михайлюк поддержали более 27% участников опроса, тогда как Ясько - меньше 25%. Андрей Костин набрал 18%, Марина Бардина - около 12, Святослав Юраш и Александр Мережко - меньше 10%.

11 ноября Фракция партии "Слуга народа" на заседании поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

Позднее Яременко написал заявление без даты об увольнении с должности главы комитета Рады и пообещал дать ему ход, если решение об его отставке примет фракция партии "Слуга народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"Рада приняла закон о ликвидации "площадок Яценко"
ЦИК признал избранным и зарегистрировал депутатом от "Слуги народа" предпринимателя Мандзия вместо КубраковаЦИК признал избранным и зарегистрировал депутатом от "Слуги народа" предпринимателя Мандзия вместо Кубракова
Кабмин уволил главу Гоструда ЧернегуКабмин уволил главу Гоструда Чернегу
Кабмин уволил главу Госипотеки и назначил вриоКабмин уволил главу Госипотеки и назначил врио
В Туркменистане посадили экс-главу МВД и начальника безопасности президентаВ Туркменистане посадили экс-главу МВД и начальника безопасности президента
Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на ДонбассеРада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе
Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Рада приняла закон о перезапуске ГБРРада приняла закон о перезапуске ГБР
Последние новости
Подгружаем последние новости