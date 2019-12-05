Зеленский стал первым президентом Украины на обложке Time

"Мужчина посередине. Украинский президент Владимир Зеленский между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом".

Журнал Time опубликовал анонс выпуска печатной версии международного издания с президентом Украины Владимиром Зеленским на обложке. Номер выйдет 16 декабря, говорится на странице журнала в Facebook.

"Новая международная обложка Time: "Я не боюсь импичмента". Как президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на свою роль в самой большой политической драме мира", - говорится в подводке с посту.

На самой же обложке журнала размещена надпись "Мужчина посередине. Украинский президент Владимир Зеленский между Путиным и Трампом".

На сайте Time в материале об украинском президенте говорится, что год - это долгое время для политики.

"Достаточно долгое в случае Владимира Зеленского, комика, избранного президентом Украины, чтобы перейти от набора своего ситкома в Киеве к самой крупной политической драме мира, той, в которой американский президент может сложить полномочия из-за импичмента".

Напомним, 2 декабря онлайн-журнал Time опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, в котором, в частности, обсуждалась предстоящая встреча в нормандском формате и ситуация с расследованием импичмента Дональда Трампа.

Как известно, демократы в Конгрессе начали расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.

Президента США подозревают в том, что во время беседы с Владимиром Зеленским он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давление на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".

Юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях по импичменту. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания 4 декабря.

3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США с обвинением Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

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