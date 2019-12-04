?Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря

"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" назвали "красные линии" для встречи в нормандском формате.

Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают украинцев выйти на акцию против капитуляции 8 декабря.

Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке народный депутат Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы и общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Ранее на совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.