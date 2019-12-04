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2019-12-04
Три парламентские фракции призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" назвали "красные линии" для встречи в нормандском формате.
Фото: Макс Левин
Фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают украинцев выйти на акцию против капитуляции 8 декабря.
Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке народный депутат Андрей Парубий.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы и общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Незалежности чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.
Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".
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