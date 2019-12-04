В Запорожье экс-депутат Партии регионов оспаривает переименование улицы в честь Героя Небесной сотни

В 2017 году экс-регионовец уже пытался оспорить эти решения.

В Запорожье экс-депутат Партии регионов оспаривает переименование улицы в честь Героя Небесной сотни
Улица Сергея Синенко, Запорожье

В Запорожском окружном административном суде повторно проходит слушание дела про обжалование переименования улицы Кремлевской в честь Героя Небесной сотни запорожца Сергея Синенко. Истцом выступает экс-депутат Запорожского горсовета от Партии регионов Андрей Иванов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Иванова, переименование улицы было проведено без общественных обсуждений, соответственно не было учтено мнение местных жителей.

В Запорожской ОГА иск считают необоснованным и отмечают, что решение о переименовании улицы принималось в рамках реализации закона о декоммунизации.

4 декабря в Запорожском окружном админсуде должно было состояться подготовительное заседание по делу, однако его слушание перенесли из-за неявки Иванова и представителей Запорожского горсовета.

На подготовительное заседание пришли и те, кто поддерживает переименование, и те, кто против. В частности, на суде присутствовали отец Сергея Синенко, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.

Ранее в 2017 году Иванов уже пытался оспорить решение о переименовании Кремлевской улицы в Запорожском окружном одминсуде и Днепропетровском апелляционном суде, однако, оба суда отказали удовлетворить его иск.

В 2017-ом Иванов также судился с мэра Запорожья и горсовета о переименовании улиц Жукова и Героев Сталинграда, а также судился с областной государственной администрацией о переименовании в Запорожье улиц Тимошенко, маршала Чуйкова, Толбухина и Ватутина. В удовлетворении его исков суды отказали.

Напомним, в конце октября этого года в киевском суде на рассмотрении апелляции подрались противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина.

Решение дать этим проспектам имена Бандеры и Шухевича горсовет принял 2016 и 2017 соответственно. Позже две общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Ветераны труда - дети войны" подали иск и через окружной административный суд Киева добились отмены решений горсовета.

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