Делами уволенного прокурора Кулика займется НАБУ
"Это хороший орган для того, чтобы поставить точку".
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявил, что делами уволенного прокурора Константина Кулика продолжит заниматься Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом он сказал в интервью изданию theБабель.
"Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99 процентах случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - сказал Касько.
Напомним, что Кулик занимался делом Burisma и Хантера Байдена. Именно он подготовил досье с обвинениями в Хантера Байдена, там говорилось о наличии доказательств коррупции, направленной на личное обогащение его отца Джо Байдена.
Также Кулик в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича. В связи с этим в апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Кулика эффективным сотрудником.
В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".
04.12.2019 12:08