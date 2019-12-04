Делами уволенного прокурора Кулика займется НАБУ

"Это хороший орган для того, чтобы поставить точку".

Делами уволенного прокурора Кулика займется НАБУ
Константин Кулик
Фото: News24UA

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявил, что делами уволенного прокурора Константина Кулика продолжит заниматься Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом он сказал в интервью изданию theБабель.

"Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99 процентах случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - сказал Касько.

Напомним, что Кулик занимался делом Burisma и Хантера Байдена. Именно он подготовил досье с обвинениями в Хантера Байдена, там говорилось о наличии доказательств коррупции, направленной на личное обогащение его отца Джо Байдена.

Также Кулик в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича. В связи с этим в апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Кулика эффективным сотрудником.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Грымчаку предложили пост министра в "ДНР", - НАБУГрымчаку предложили пост министра в "ДНР", - НАБУ
НАБУ сообщило Альперину подозрение в создании коррупционной схемы на таможнеНАБУ сообщило Альперину подозрение в создании коррупционной схемы на таможне
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
НАБУ пришло с обысками в львовскую полициюНАБУ пришло с обысками в львовскую полицию
НАБУ задержало 10 человек за схемы на Киевской таможне (обновлено)НАБУ задержало 10 человек за схемы на Киевской таможне (обновлено)
НАБУ пришло с обыском к заместителю начальника Киевской таможниНАБУ пришло с обыском к заместителю начальника Киевской таможни
НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа БелоцерковцаНАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца
Бахматюк о деле НАБУ: всем начал руководить БогданБахматюк о деле НАБУ: всем начал руководить Богдан
Труба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУТруба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ
НАБУ начало расследование возможной госизмены экс-главы СБУ Грицака, - СМИНАБУ начало расследование возможной госизмены экс-главы СБУ Грицака, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости