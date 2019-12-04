КСУ запретил обжалование увольнения Шевчука

Суд решил, что нельзя обжаловать любые решения КСУ.

КСУ запретил обжалование увольнения Шевчука
Фото: Макс Левин

Конституционный суд Украины признал неконституционным обжалование увольнения экс-главы суда Станислава Шевчука. Об этом говорится в решении КСУ, опубликованном на сайте суда, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Указано, что КСУ принял решение по конституционному представлению 49 народных депутатов относительно официального толкования положений статьи 151-2 Конституции Украины, согласно которым решения и выводы, принятые КСУ, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.

Суд решил, что нельзя обжаловать любые решения КСУ, а не только касающиеся конституционности законов или законопроектом. В том числе нельзя обжаловать решения, касающиеся увольнения судей или назначения главы суда.

КСУ отметил, что в определенных случаях решения суда могут быть пересмотрены, но не обжалованы.

Напомним, 14 мая 2019 года уволили председателя КСУ Станислава Шевчука.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС. Но самого Шевчука на работу не пускали.

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