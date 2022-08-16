У росії судили Юрія Шевчука за різкі слова на адресу президента: до чого засудили музиканта

Музиканта, лідера рок-гурту «ДДТ» Юрія Шевчука, який засудив війну в Україні, визнав винним російський суд та призначив покарання.

Як повідомляє російський телеграм-канал База , Юрія Шевчука визнали винним у дискредитації російської армії. Артиста оштрафували на 50 тисяч карбованців.

На засідання Шевчук не прийшов, але залишив записку, де пояснив, що завжди був проти воєн у будь-які часи.

Музикант вважає, що будь-які проблеми та ускладнення політичного характеру між країнами потрібно вирішувати дипломатичним шляхом.

«Я також проти війни, що триває 8 років, на Донбасі і нинішньої СВО в Україні», - переконаний артист.

Нагадаємо, Юрій Шевчук в одному з концертів він виступив з антивоєнною промовою, в якій заявив: "Батьківщина, друзі, це не опа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся жебрака на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це Вітчизна". Зал підтримав його оплесками.