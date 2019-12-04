Демократы обнародовали доклад об импичменте Трампа

Документ был утвержден 3 декабря и положил начало следующему этапу импичмента.

Демократы обнародовали доклад об импичменте Трампа
Палата представителей США
Фото: wikipedia.org

Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США с обвинением Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

В докладе, опубликованном на сайте Палаты представителей, собрана информация о действиях Трампа в отношении Украины, которые привели к расследованию, инициированного Демократической партией.

"Схема президента Трампа подорвала внешнюю политику США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность в пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его президентской кампании по переизбранию", - говорится в документе.

В докладе указывается, что Трамп потребовал от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследованиях против конкурента Трампа на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, и высказал теорию о том, что в президентские выборы 2016 года вмешалась Украина, а не РоSSия. Чтобы заставить украинского президента выполнять свои политические требования, Трамп задержал выделение Украине военной помощи и визит Зеленского в США.

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"Президент Трамп и его высшие должностные лица могут не видеть ничего плохого в том, чтобы использовать полномочия администрации президента для давления на иностранную страну, чтобы помочь в кампании переизбрания президента ... Однако отцы-основатели прописали меры для руководителя, который ставит свои личные интересы выше интересов страны: импичмент", - подчеркивается в документе.

Ожидается, что выводы доклада об Украине и обструкции Конгресса будут включены в статью об импичменте.

Документ был утвержден во вторник вечером, 3 декабря, и положил начало следующему этапу импичмента - дебатам демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

В ходе дебатов будет решено, направлять ли проект статей об импичменте Дональда Трампа в Палату представителей на голосование. Если большинство проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп лишится должности президента. После дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Ранее юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях по импичменту. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания 4 декабря. Белый дом отказался от участия в слушаниях относительно импичмента.

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