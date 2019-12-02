"Европейская солидарность" требует от Зеленского встретиться с лидерами фракций перед "нормандской встречей"

Партия "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского встретиться с лидерами фракций Верховной Рады и проинформировать их о переговорных позициях, которые он будет представлять на нормандской встрече в Париже. Такое требование озвучила сопредседатель фракции « ЕС » Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета.

«Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план - существует ли он вообще, - с которым президент Зеленский поедет на Нормандский формат в Париже», - отметила она.

«В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те «красные линии», которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте», - отметила Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция «Европейская Солидарность» твердо подчеркивает исключительно временный статус осуществления местного самоуправления по особому порядку во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

«Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус», - подчеркнула политик.

«Мы никогда не поддержим ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с боевиками для того, чтобы вывести РоSSию из-под санкций и замораживания конфликта», - заявила Ирина Геращенко.

«Очень важно, чтобы накануне этой встречи президент нашел время встретиться с лидерами парламентских фракций, которые представляются общество», - еще раз подчеркнула она.