Рада рассмотрит правку по делам Майдана в первую очередь, - Зеленский

Рассмотрение правок к законодательству по делам Майдана будет первоочередным для Верховной Рады, которая соберется на заседание 3 декабря. Об этом в ходе мероприятий по случаю Дня работника прокуратуры сообщил президент Владимир Зеленский, передает его пресс-служба в Telegram-канале.

Он отметил, что "никто не позволит сливать дела Майдана".

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжить на должном уровне процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. В первую очередь, это касается преступлений, произошедших на Майдане Независимости в 2013-2014 годах", - сказал глава государства.

Упомянутые изменения касаются правок в закон о Государственном бюро расследований относительно продолжения расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

Голодовку поддержали еще как минимум семь человек, среди которых - активист и волонтер Алексей Цимбалюк, адвокат и коллега Закревской Марина Лиличенко, потерпевшая по делу Майдана Любомира Кеплер, координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, ветеран АТО и поэт Николай Музыка, а также Михаил Шекета и Николай Королович из Мукачево, которые поддерживают связь с Закревской ежедневно.

27 ноября Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, Генеральная прокуратура Украины заканчивает инвентаризацию уголовных производств и передает их в другие органы досудебных расследований.