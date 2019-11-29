Тимошенко призвала власть "убрать руки от журналистов и не нарываться"

Политик считает свободу слова чуть ли не единственным достижением Украины за годы независимости.

"Новой власти стоит заниматься реальными проблемами людей, а не ущемлять свободу слова, которая является едва ли не единственным бесспорным достижением Украины". Об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления представителей команды президента Зеленского о том, что в стране слишком много свободы слова, а власть должна контролировать «стандарты новостей», регулировать деятельность медиа и соцсетей.

«Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтеся на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга», - призвала лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко отметила, что в Украине вряд ли найдется еще один политик, который на протяжении своей карьеры пережил столько фейков и дезинформации в СМИ , как она. Но ни разу ей не приходило в голову вводить цензуру и преследовать журналистов.

«Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины», - резюмировала Юлия Тимошенко.

Она выразила сожаление, что о необходимости ограничить свободу слова говорят бывшие журналисты.