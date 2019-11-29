Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область

Оккупационная администрация определила желаемую границу.

?Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
Фото: president.gov.ua

Оккупационная администрация отдельных районов Донецкой области в пятницу приняла "закон" о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.

Об этом сообщили информационные ресурсы боевиков "ДНР".

"Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - заявил так называемый спикер "народного совета ДНР" Владимир Бидевка.

Напомним, что сейчас боевики "ДНР" при поддержке РоSSии контролируют юго-восточную часть Донецкой области включительно с Донецком. Такие крупные города, как Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и другие, находятся под контролем центрального правительства.

9 декабря в Париже состоится саммит лидеров "нормандской четверки", на котором РоSSия попробует вынудить Украину пойти на прямые переговоры с боевиками.

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