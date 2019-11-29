Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"

"Кто здесь пророSSийски заинтересован? Крым и Донбасс - это Украина".

Бывший глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - это "его право".

Об этом он сказал во время общения с представителями "Национального корпуса".

Националисты пришли спросить, каким образом ближайший соратник бывшего украинского президента оказался в пророSSийской партии кума Владимира Путина.

"Это мое право. Кто здесь пророSSийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс - это Украина", - ответил Райнин в ходе перепалки.

Напомним, что Райнин возглавлял Администрацию президента с августа 2016 года до последнего дня работы Петра Порошенко президентом.

27 ноября стало известно, что Райнин оказался членом пророSSийской партии ОПЗЖ и возглавил ее харьковскую ячейку.

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