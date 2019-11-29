В Польше отменили название улицы в честь епископа УГКЦ
Иосафат Коциловский 30 лет возглавлял епархию УГКЦ в Перемышле.
Посольство Украины в Польше считает поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля об отмене названия улицы в честь украинского греко-католического епископа Иосафата Коциловского.
Об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в фейсбуке.
"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.
В посольстве назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя епископа Коциловского.
Иосафат Коциловский - епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947), церковный и общественный деятель, доктор философии и теологии , профессор богословия. В 2001 году был бетафицирован Католической церковью и признан мучеником.
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