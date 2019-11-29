Украина и РоSSия провели двусторонние переговоры по газу

Накануне премьер Гончарук утверждал, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках роSSийского газа нет.

Украина и РоSSия провели двусторонние переговоры по газу
Фото: dw.com

РоSSия и Украина 28 ноября в Вене провели двусторонние газовые переговоры.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ.

Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики РоSSийской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили роSSийско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита роSSийского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки роSSийского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках роSSийского газа не ведется.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Как сообщалось, предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов должны состоятся в Брюсселе 29 ноября.

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