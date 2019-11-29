Венгрия отказалась от "Евровидения" из-за его связи с ЛГБТ, - The Guardian

Официально в MTVA причину этого решения не назвали.

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Причины решения не указываются, но возможно, что это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране, пишет The Guardian.

В государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) неназванный источник заявил журналистам, что, по мнению сотрудников, отказаться от участия в конкурсе решили якобы из-за тесной связи "Евровидения" с ЛГБТ-сообществом.

Ранее в этом году спикер парламента Венгрии сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией. А комментатор правительственного телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и сказал, что отказ от участия в конкурсе будет полезным для метального здоровья венгров.

В августе в партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз", выступающей против однополых браков, призвали бойкотировать продукцию Coca-Cola из-за рекламы с участием геев.

В электронном письме, которое поступило в The Guardian, MTVA отметил, что вместо участия в состязании планируют напрямую заняться продвижением "важных продуктов, созданных представителями венгерской поп-культуры".

Официально в MTVA не назвали причину этого решения.

Напомним, Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019" из-за того, что победившая в Нацотборе певица MARUV и НОТУ не смогли договориться по контракту. Певица, которая гастролирует в РФ , заявила, что не желает быть "битой на политической арене".

"Евровидение-2019" прошло в мае в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.