Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"

Документ определен президентом как неотложный.

Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
Фото: newsradio.com.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде направить 200 млн гривен на строительство нового лечебно-диагностического комплекса детской больницы "Охматдет". Об этом свидетельствует проект закона №2505, зарегистрированный на сайте ВР.

Документ определен президентом как неотложный.

В пояснительной записке отмечено, что в госбюджете на 2019 год Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабмина по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" предусмотрены расходы в объеме 200,0 млн гривен.

«Принятие указанного проекта Закона Украины будет способствовать своевременной реализации государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы" Охматдет"», - отмечается в записке.

Напомним, первая очередь строительства - первый новый корпус "Охматдета" начал принимать пациентов 26 апреля 2018 года. На тот момент правительство обещало достроить вторую очередь до конца 2019 года, однако этого не произошло.

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