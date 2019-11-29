Суд не отпустил генерала Марченко на поруки депутатов, но снизил залог (обновлено)

Военный, который проходит по "делу бронежилетов", останется под стражей.

Суд не отпустил генерала Марченко на поруки депутатов, но снизил залог (обновлено)
Дмитрий Марченко
Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Киевский апелляционный суд в четверг рассмотрел апелляцию адвокатов генерала Дмитрия Марченко на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом пишет "Цензор".

Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, который является фигурантом дела о поставке некачественных бронежилетов, готовы были взять на поруки несколько народных депутатов и военных, в том числе экс-нардеп Борислав Береза, начальник патрульной полиции Евгений Жуков, нардепы Мария Ионова и Михаил Забродский

Однако суд отклонил эти ходатайства и постановил: меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января оставить в силе, а размер залога снизить с 76 млн гривен до 20 млн гривен.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупки по завышенным ценам вещей для ВСУ. По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству из-за завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны.

11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

13 ноября глава Минобороны заявил, что решение об аресте Марченко является необъективным.



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