Суд не отпустил генерала Марченко на поруки депутатов, но снизил залог (обновлено)

Военный, который проходит по "делу бронежилетов", останется под стражей.

Киевский апелляционный суд в четверг рассмотрел апелляцию адвокатов генерала Дмитрия Марченко на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом пишет "Цензор".

Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, который является фигурантом дела о поставке некачественных бронежилетов, готовы были взять на поруки несколько народных депутатов и военных, в том числе экс-нардеп Борислав Береза, начальник патрульной полиции Евгений Жуков, нардепы Мария Ионова и Михаил Забродский

Однако суд отклонил эти ходатайства и постановил: меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января оставить в силе, а размер залога снизить с 76 млн гривен до 20 млн гривен.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны. Директор ГБР Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупки по завышенным ценам вещей для ВСУ. По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству из-за завышения цен, составляет около 100 млн гривен.

17 июля Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, а все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По его словам, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны.

11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

13 ноября глава Минобороны заявил, что решение об аресте Марченко является необъективным.