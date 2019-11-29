В Украину не пустили очередного роSSийского актера

Он приехал на кастинг в украинский сериал.

В Украину не пустили очередного роSSийского актера
Николай Иванов
Фото: kino-teatr.ru

В аэропорту Борисполь украинские пограничники отказали во въезде еще одному роSSийскому актеру театра и кино.

Он прилетел рейсом из Минска, сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска", - уточнили пограничники.

По словам актера, он приехал в Украину с целью участия в кастинге к одному из сериалов. Ему не дали разрешения на пребывание в стране и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Николай Иванов
Фото: Pinterest
Николай Иванов

По информации "Украинской правды", этим актером является Николай Иванов, который до начала боевых действий на Донбассе снимался в нескольких украинских и украинско-роSSийских фильмах.

Напомним, в мае 2018 не впустили в страну и на три года запретили въезд гражданину РоSSийской Федерации комику Даниилу Поперечному, который 18 мая должен был выступить с концертом в Киеве.

В том же месяце во въезде отказали роSSийской певице Светлане Сургановой (участница музыкальной группы "Сурганова и оркестр") из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма.

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