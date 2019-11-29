НБУ подал в суд на нардепа Дубинского

Регулятор требует опровержения недостоверной информации.

НБУ подал в суд на нардепа Дубинского
Фото: Макс Требухов

Национальный банк подал в суд на депутата Верховной Рады Александра Дубинского.

Как сообщает регулятор, дело рассмотрит Соломенский районный суд Киева.

НБУ требует опровергнуть информацию о том, что руководство центробанка в лице Якова Смолия и Катерины Рожковой якобы организовало "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

В Национальном банке заявили, что это абсурдная ложь, направленная на очернение деловой репутации руководства и дискредитацию реформы банковского сектора.

"Очищение банковского рынка, которое имело место в 2014-2016 годах, происходило в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и касалось банков, которые имели недостаточность капитала и были не способны выполнять обязательства перед вкладчиками; банков, которые занимались отмыванием денег через схемные операции; и банков, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников", - отметили в НБУ.

Радикал Банк, приведенный в пример Дубинским, был закрыт за грубые нарушения в сфере наличного оборота.

"Не соответствует действительности информация, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 млн грн". Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру Радикал Банка ООО "Промышленная инновационная компания", - говорится в заявлении НБУ.

Напомним, что накануне НБУ обвинил олигарха Игоря Коломойского в давлении, в том числе при помощи Дубинского.

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