Офис президента планирует визит Зеленского в Азербайджан

Поездка может состояться в середине декабря.

Президент Владимир Зеленский планирует посетить столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.

Об этом LB.ua сообщили собственные источники.

Пока программу визита не утвердили. Как рассказал один из источников, изначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

Напомним, что 9 декабря Зеленский отправится в Париж на саммит "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия).

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.