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2019-11-29
Офис президента планирует визит Зеленского в Азербайджан
Поездка может состояться в середине декабря.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский планирует посетить столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.
Об этом LB.ua сообщили собственные источники.
Пока программу визита не утвердили. Как рассказал один из источников, изначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.
Напомним, что 9 декабря Зеленский отправится в Париж на саммит "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия).
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.
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