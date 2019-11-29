Нардеп Богданец прокомментировал наличие обвинительного приговора в биографии

"Пусть рассудит Господь Бог".

Нардеп Богданец прокомментировал наличие обвинительного приговора в биографии
Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

Депутат Верховной Рады Андрей Богданец подтвердил наличие обвинительного приговора в своей биографии, но не собирается из-за этого сдавать мандат.

Об этом он написал в фейсбуке.

В августе 2015 года Богданец получил два года условно за избиение водителя в Тернополе.

Депутат прокомментировал этот инцидент так: "Наткнулся по дороге на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. В ответ один раз ударил, не рассчитав силу".

По его словам, он ударил водителя то ли из-за "понятия мужского достоинства", то ли из-за "известного абсолютно всем атошникам чувства" несправедливости из-за беспорядка в стране.

Богданец добавил, что свою вину признал и оплатил лечение пострадавшего.

"А в конечном итоге - пусть рассудит Господь Бог, ведь согласно действующему законодательству такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих позитивных изменений в Украине", - написал Богданец.

Напомним, что в Украине был президент с двумя погашенными судимостями - в молодые годы Виктора Януковича судили за участие в ограблении и причинение телесных повреждений средней тяжести.

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