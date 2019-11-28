Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 9, пострадали трое военных

У двоих - ранения, еще у одного - боевая травма.

Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 9, пострадали трое военных
Фото: #facebook#.com/pressjfo.news

За сутки 27 ноября на Донбассе противник 9 раз обстреливал украинские позиции, в результате чего ранения получили двое военных, еще у одного - боевая травма. Огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности ОТГ "Восток" роSSийские оккупационные войска совершили 6 обстрелов: возле Старогнатовки и Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в штабе.

В районе ответственности ОТГ "Север" произошло еще 3 обстрела: неподалеку Южного - из РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Попасной - из стрелкового оружия.

С начала суток 28 ноября противник открывал огонь из пулеметов и ручных противотанковых гранатометов в районе Новолуганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, в вечерней сводке 27 ноября сообщалось о 4 обстрелах, в результате одного из них был ранен военный. Тогда два обстрела прошли в районе ОТГ "Север", еще дважды оккупационные войска обстреляли Марьинку.



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