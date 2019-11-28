ПриватБанк передали от Минфина правительству, чтобы его не забрал Коломойский, - СМИ

Сразу после национализации владельцем акций банка значилось Министерство финансов, однако теперь данные изменились.

ПриватБанк передали от Минфина правительству, чтобы его не забрал Коломойский, - СМИ
Фото: София Гаврилюк

Владельцем 100% акций ПриватБанка теперь является "государство в лице Кабинета министров", хотя ранее собственность определялась за Министерством финансов. Такие официальные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Ранее бывший собственник ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский, заявлял, что вернет себе банк в ближайшее время. Премьер-министр Алексей Гончарук в ответ на это говорил, что экс-владельцы ПБ не получат его акций. Однако Коломойский оспаривает договор купле-продажи акций ПриватБанка между ФГВФО и Министерством финансов. И если Минфин проиграет, то суд обяжет его вернуть акции прежним владельцам, пишет Financial Club.

Передаче же акций Кабмину обезопасит от этой ситуации, поскольку у Минфина к ним больше нет доступа. В СМИ уточнили, что акции банка принадлежали Министерству финансов сразу после национализации, а Кабмину их отдали примерно в сентябре.

Напомним, ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

В ноябре во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House премьер-министр Алексей Гончарук пообещал не допустить возвращения ПриватБанка Коломойскому.

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