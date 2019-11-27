Закревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана
Адвокат объяснила, от кого зависит создание нового следственного управления.
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет продолжать голодовку, объявленную 21 ноября, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса и возобновить расследование. Об этом она сообщила корреспонденту LB.ua.
"Да, хотя бы до принятия правок. Я надеюсь, что увижу сдвиги относительно увеличения штата [следователей] или по созданию управления начнутся какие-то действия... Рябошапка [генпрокурор] тут ни при чем. По представлению Кабмина решается создание управления, но увеличение штата - это директор ГБР", - отметила правозащитница.
Адвокат пояснила, что после представления Кабмина, создание управления должно быть одобрено президентом.
"Все равно необходимо создать это управление, для этого не нужны правки в закон", - подчеркнула Евгения Закревская.
Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.
Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.
Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.
21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и продолжить расследование.
27 ноября генпрокурор Руслан Рябошка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, ГПУ проводит инвентаризацию дел и передает уголовные производства в другие органы следствия.
Ранее он в интервью "Общество требует крови. Общество требует посадок" для LB.ua рассказывал, почему предлагал адвокату семей Небесной Сотни Евгении Закревской возглавить департамент, который будет расследовать дела Майдана.
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Политика
27.11.2019 13:56