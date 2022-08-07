США завантажили для відправки в Україну чергову партію гумдопомоги – відео

США завантажили в літак чергову партію гуманітарної допомоги для України, повідомляє Міністерство оборони США у Facebook .

"Вантаж із гуманітарною допомогою, що прямує в Україну, завантажується на борт літака в рамках місії Програми військових продажів на базі ВПС Дувр, штат Делавер", - йдеться у повідомленні.

Загалом із 2014 року США виділили Україні допомоги вже на суму понад $8,8 млрд, йдеться у повідомленні Пентагону.