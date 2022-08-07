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2022-08-07
США завантажили для відправки в Україну чергову партію гумдопомоги – відео
Гуманітарку відправлять із бази у Делавері.
США завантажили в літак чергову партію гуманітарної допомоги для України, повідомляє Міністерство оборони США у
"Вантаж із гуманітарною допомогою, що прямує в Україну, завантажується на борт літака в рамках місії Програми військових продажів на базі ВПС Дувр, штат Делавер", - йдеться у повідомленні.
Загалом із 2014 року США виділили Україні допомоги вже на суму понад $8,8 млрд, йдеться у повідомленні Пентагону.
"США підтверджують свою тверду відданість суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку безпечної та процвітаючої України", - наголосили в міністерстві.
Анастасія Дейна, ZN.ua