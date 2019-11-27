ГБР вручило подозрение поставщику бронежилетов для Минобороны (обновлено)

26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В своем фейсбуке Бутусов написал, что ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по п. 4 ст. 190 УК - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Вручение подозрения произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников министерства и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

Обновление 10:46. Пресс-служба Государственного бюро расследований подтвердило эту информацию.

"В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующих техническим условиям, сообщили о подозрении основателю - заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится на сайте ГБР.

Напомним, 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар". В ходе испытаний в соответствии с техническими условиями образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробития защитного слоя. По результатам дополнительного исследования в условиях, не предусмотренных техническими условиями, комиссия пришла к выводу, что действующие технические условия относительно указанных бронежилетов несовершенны и требуют доработки.