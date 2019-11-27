ГБР вручило подозрение поставщику бронежилетов для Минобороны (обновлено)

Владелец "Темп-3000" Юрий Евтушенко подозревается в мошенничестве.

ГБР вручило подозрение поставщику бронежилетов для Минобороны (обновлено)
Фото: facebook.com/kostenko.roman83

26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В своем фейсбуке Бутусов написал, что ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по п. 4 ст. 190 УК - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Вручение подозрения произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников министерства и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

Обновление 10:46. Пресс-служба Государственного бюро расследований подтвердило эту информацию.

"В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующих техническим условиям, сообщили о подозрении основателю - заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится на сайте ГБР.

Напомним, 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар". В ходе испытаний в соответствии с техническими условиями образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробития защитного слоя. По результатам дополнительного исследования в условиях, не предусмотренных техническими условиями, комиссия пришла к выводу, что действующие технические условия относительно указанных бронежилетов несовершенны и требуют доработки.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналистГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналист
Заместителю мера Славянска объявили подозрение в создании террористической организацииЗаместителю мера Славянска объявили подозрение в создании террористической организации
НАБУ задержало 10 человек за схемы на Киевской таможне (обновлено)НАБУ задержало 10 человек за схемы на Киевской таможне (обновлено)
ГБР подготовило подозрение депутатке Федине за угрозы ЗеленскомуГБР подготовило подозрение депутатке Федине за угрозы Зеленскому
Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар"Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар"
Минобороны владеет 50 торговыми точками на "Седьмом километре"Минобороны владеет 50 торговыми точками на "Седьмом километре"
В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)
Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащихМинобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих
Минобороны допускает возможность провокаций против разведения силМинобороны допускает возможность провокаций против разведения сил
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости