Экс-глава НАПК пошла под суд

Бывшая чиновница не указала в декларации автомобиль за 544 тысячи гривен.

Экс-глава НАПК пошла под суд
Фото: Еспресо.TV

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт проти бывшего председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Наталье Корчак вменяют ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) в связи с отсутствием в декларации автомобиля стоимостью 544 тысяч гривен. Автомобиль был записан на свекровь Корчак, но находился в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа.

Расследование было начато в октябре 2017 года после выхода расследования "Наших грошей с Денисом Бигусом".

Журналисты обнаружили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что "автомобилем никто не пользовался" до начала 2017 года.

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