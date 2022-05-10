Зеленский: «РоSSия пошла войной против объединенной Европы»

Президент Украины заявил, что эта война продолжается фактически против каждого из государств, которые хотят жить свободно, информирует ZN.ua.

Зеленский: «РоSSия пошла войной против объединенной Европы»
© Офис президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины фактически является войной против проекта объединенной Европы.

"Война РоSSии против нашего государства - не только попытка захватить нашу землю, подчинить наших людей и стереть украинскую самобытность. РоSSия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины", - отметил Зеленский, выступая по видеосвязи в парламенте Словакии.

Президент также подчеркнул: "Эта война ведется фактически против каждого из государств, которые хотят жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее. Это война против проекта объединения на основе совместных ценностей на нашем континенте - уважения к жизни, правам человека, нерушимости границ".


Анна Конюченко, ZN.ua

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