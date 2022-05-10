Зеленский: «РоSSия пошла войной против объединенной Европы»
Президент Украины заявил, что эта война продолжается фактически против каждого из государств, которые хотят жить свободно, информирует
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины фактически является войной против проекта объединенной Европы.
"Война РоSSии против нашего государства - не только попытка захватить нашу землю, подчинить наших людей и стереть украинскую самобытность. РоSSия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины", - отметил Зеленский, выступая по видеосвязи в парламенте Словакии.
Президент также подчеркнул: "Эта война ведется фактически против каждого из государств, которые хотят жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее. Это война против проекта объединения на основе совместных ценностей на нашем континенте - уважения к жизни, правам человека, нерушимости границ".