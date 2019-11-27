Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"

Граждан Украины будут судить в роSSийском Ростове-на-Дону.

Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: Макс Левин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Армении, Беларуси и Румынии в роSSийском Ростове-на-Дону прийти на заседание судов по "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Призываю дипломатический корпус Армении, Румынии, Беларуси способствовать защите прав и законных интересов граждан Украины, обвиняемых в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир"", - говорится в заявлении омбудсмена.

В частности, Денисова обратилась к руководителю отделения посольства Беларуси в РоSSии в городе Ростов-на-Дону Владимиру Неронскому, генконсулу Армении в Ростове-на-Дону Вардану Асояну и генконсулу Румынии в Ростове-на-Дону Даниэлю Михай Решике.

"Объединив наши усилия, мы сможем обеспечить верховенство международного права в отношении граждан Украины, которые содержатся в местах несвободы на территории РоSSии по политически мотивированным обвинениям", - говорится в сообщении.

Дипломатические представительства Армении, Румынии и Беларуси пока не отреагировали на призыв Денисовой.

Напомним, 12 ноября Южный окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана РФ террористической в 2003 году. В Украине деятельность организации не запрещена.

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