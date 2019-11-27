Определена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSия

Министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

Определена дата консультаций по газу ЕС-Украина-РоSSия
Фото: dw.com

Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

"Мы предполагаем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров, - ред.) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

Напомним, 18 ноября "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзита газа на один год. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым такое предложение.

В ответ на официальное предложение "Газпрома" об однолетнем контракте на транзит газа "Нафтогаз" предложил свое видение, как избежать "газовой войны". Это передача газа на границе Украина - РФ и операции "своп". В таком случае "Газпром" будет передавать на границе определенный объем газа, а "Нафтогаз" - передавать его смежным оператором в странах Европы.

"Нафтогах" также заявил о готовности к мировому соглашению в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен почти 3 млрд долларов.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

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