769 прокуроров ГПУ прошли второй этап переаттестации

За два экзамена отсеялись почти 30%.

Фото: gp.gov.ua

Второй этап аттестации прошли 769 прокуроров Генеральной прокуратуры из 795, допущенных к экзамену. Два человека не явились, а остальные набрали меньше необходимых 93 баллов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ по итогам тестирования на общие способности и навыки, которое проходило в ноябре.

Те, кто остались, будут допущены к следующему этапу - собеседованию на добропорядочность и выполнению практического упражнения.

По его результатам кадровая комиссия примет решение, кто прошел аттестацию, а кто нет.

Первый этап аттестации прошли 795 прокуроров из 1083.

Напомним, что аттестация проходит в рамках реформы органов прокуратуры, за которую проголосовала Верховная Рада. В ее рамках проверяются профессиональные компетенции и общие способности, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Целью реформы должно стать создание эффективной независимой прокуратуры, которой будет доверять общество.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве второй раз задержали "продавца" связей в Офисе президентаВ Киеве второй раз задержали "продавца" связей в Офисе президента
На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерваНа Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва
У осужденного в Крыму Дудки ухудшилось здоровье после этапирования из МосквыУ осужденного в Крыму Дудки ухудшилось здоровье после этапирования из Москвы
Военных прокуроров начали выводить из МинобороныВоенных прокуроров начали выводить из Минобороны
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)
Переаттестацию не прошли 288 прокуроров ГенпрокуратурыПереаттестацию не прошли 288 прокуроров Генпрокуратуры
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению ДонбассаЗеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
В Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры по транзиту через УкраинуВ Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры по транзиту через Украину
Треть прокуроров ГПУ не сдали экзамен на знание законодательстваТреть прокуроров ГПУ не сдали экзамен на знание законодательства
Последние новости
Подгружаем последние новости