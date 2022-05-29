Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую область

Живицкий сообщил, есть ли пострадавшие.

Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую область
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Около 13:00 роSSийско-захватнические войска со своей территории второй раз за сутки обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сегодня около 13 часов россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевская, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета», – сообщил Живицкий.

По словам главы ОВА, к счастью, пострадавших нет.

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