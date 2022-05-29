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2022-05-29
Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую область
Живицкий сообщил, есть ли пострадавшие.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Около 13:00 роSSийско-захватнические войска со своей территории второй раз за сутки обстреляли Сумскую область. Об этом
«Сегодня около 13 часов россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевская, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета», – сообщил Живицкий.
По словам главы ОВА, к счастью, пострадавших нет.
Юлия Москаленко, ZN.ua