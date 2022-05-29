Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Сумскую область

Около 13:00 роSSийско-захватнические войска со своей территории второй раз за сутки обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Сегодня около 13 часов россия со своей территории обстреляла окрестности Бачевская, Шосткинский район. Около 5 прилетов из миномета», – сообщил Живицкий.

По словам главы ОВА, к счастью, пострадавших нет.