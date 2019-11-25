В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена

За свои "услуги" он хотел получить 6000 долларов.

Полиция Киева разоблачила сотрудника Государственной экологической инспекции, который требовал 6000 долларов у предпринимателя за необходимое заключение.

Он обещал бизнесмену положительный вывод экологического аудита для дальнейшего производства асфальта. Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Правонарушителя задержали в момент получения взятки. Это киевлянин, который ранее задерживался за аналогичное преступление и сейчас против него рассматривается дело в Голосеевском районном суде", - уточнили в полиции.

По факту преступления открыли уголовное производство, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения воли.