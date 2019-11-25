В украинских школах появится новый предмет - медиаграмотность, который будут изучать в средних классах. Нововведение произойдет благодаря внедрению новых государственных стандартов базового образования, передает УНН слова министра образования и науки Украины Анны Новосад.

"Некоторая информационная гигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый сегодня, независимо от возраста. Поскольку то, насколько мы неселективно подходим к новостям - это очень часто приводит к абсолютно странным процессам в обществе, поэтому начинать со школы работать над медиаграмотностью - очень важно", - пояснила она.

По словам Новосад, необходимость изучения этого предмета будет учитываться во время разработки государственного стандарта базового образования. Презентация обновленного госстандарта для учеников 5-9 классов ожидается в марте 2020 года.

"Мы на начальном этапе. Первый и второй класс - в обновленную украинскую школу. Нам еще необходимо два года - довести начальные классы, и с 2022 года у нас будет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту", - уточнила Анна Новосад.

Напомним, ранее о важности внедрения изучения медиаграмотности в интервью LB.ua заявлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В качестве примера он привел Францию, где этот предмет систематически преподается в школах.