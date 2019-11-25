НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца

Бывшему депутату вменяют недостоверное декларирование.

НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу экс-нардепа Дмитрия Белоцерковца.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Он подозревается по ст.366-1 Уголовного кодекса - недостоверное декларирование. По версии следствия, в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы депутат не указал недвижимость стоимостью 3,8 млн гривен, которая принадлежит близкому родственнику.

22 ноября Белоцерковцу и его адвокатам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд.

Сам Белоцерковец после вручения подозрения в октябре 2019 года заявлял, что НАБУ "пытаются использовать для политических репрессий в борьбе с теми, кто против".

Напомним, что Белоцерковец с марта 2016 года по август 2019 года был депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко". До этого работал в Киевской горадминистрации, а сейчас является советником мэра столицы Виталия Кличко.

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