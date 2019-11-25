Порошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь Украине

Встреча прошла в рамках международной конференции по вопросам безопасности в Галифаксе.

Порошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь Украине
Фото: #facebook#.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обсудил увеличение военно-технической помощи Украине с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который сохранил свою должность в новом правительстве Джастина Трюдо.

Встреча прошла в рамках международной конференции по вопросам безопасности в Галифаксе.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Традиционно теплая и дружеская встреча с министром обороны Канады. Поздравил Harjit Sajjan с переутверждением на этой важной должности в новом правительстве. Уверен, это станет залогом неизменной поддержки Украины в сфере безопасности и обороны", - отметил Порошенко.

Политик убежден в необходимости дальнейшего совместного сотрудничества с Канадой для увеличения военно-технической помощи Украине для отпора роSSийской агрессии и в вопросе членства Украины в НАТО.

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