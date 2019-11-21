Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность

По словам президента, взамен лидер "Батькившины" обещала голосовать за все законы вместе со "Слугой народа".

Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность
Фото: offshoreview.eu

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приносила список "своих людей" для назначения их на "сладкие" должнрости, взамен же обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа".

Об этом президент написал в фейсбуке.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Вчера посмотрел "Свободу слова» на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции». Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького»", - добавил президент.

Напомним, 13 ноября, после принятия в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли, Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту. Она также заявила, что намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

Во фракцию "Слуги народа" входит 252 нардепа при 226 необходимых для большинства, поэтому в создании коалиции после выборов не было необходимости.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммитаЗеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИЗеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ
Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГЗеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВДенисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Представительница Кабмина в Раде отказалась от должностиПредставительница Кабмина в Раде отказалась от должности
Комитет Рады поддержал проект Тимошенко об уменьшении тарифов на газКомитет Рады поддержал проект Тимошенко об уменьшении тарифов на газ
Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на ДонбассеЗеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе
Зеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупцииЗеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Зеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - ТейлорЗеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - Тейлор
Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законаЗеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона
Последние новости
Подгружаем последние новости