Комитет Европарламента одобрил кандидатуру еврокомиссара от Венгрии на должность внешнеполитического представителя ЕС

Оливер Варгеи работает послом Венгрии в Евросоюзе с 2015 года.

Комитет Европарламента одобрил кандидатуру еврокомиссара от Венгрии на должность внешнеполитического представителя ЕС
Оливер Варгеи
Фото: hvg.hu

Комитет Европарламента по иностранным делам 18 ноября одобрил кандидатуру представителя Венгрии Оливера Варгеи на пост следующего еврокомиссара по вопросам расширения и соседства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое решение члены комитета приняли после того, как получили от Варгеи письменные ответы на пять вопросов, которые они прислали ему на прошлой неделе. На предыдущем голосования 14 ноября комитет не поддержал венгерского дипломата.

Основные опасения европейских чиновников вызвали связи кандидата с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, особенно на фоне тесных отношений Орбана с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Варгеи работает послом Венгрии в Евросози с 2015 года.

В письменном ответе дипломата комитету Европарламента он утверждает, что "не будет связан и не будет не испытывать влияния из-за любых заявлений или позиции любого премьер-министра любой страны или других представителей любого правительства".

Некоторые члены комитета по иностранным делам также выражали тревогу из-за речи, с которой Орбан выступил в Баку. У них сложилось впечатление, что глава венгерского правительства пообещал поддержку Варгеи Турции и Азербайджану.

"ЕС является ключевым партнером Азербайджана, оказывает поддержку экономической диверсификации и поощряет реформы, чтобы улучшить бизнес-климат. Мы также имеем взаимные интересы в энергетическом сотрудничестве. Однако я не буду уклоняться от того, чтобы четко указывать на ситуацию с правами человека в Азербайджане и ставить связанные с этим вопросы, в том числе на тему политзаключенных и свободы собраний и слова, как публично, так и напрямую в общении с чиновниками Азербайджана на самом высоком уровне", - заявил Варгеи в своем ответе членам комитета.

Европарламент будет голосовать за полный состав новой Еврокомиссии 27 ноября. Пока неизвестно, начнет ли этот исполнительный орган Евросоюза работу 1 декабря, как это запланировано, ведь Великобритания, которая до сих пор находится в процессе выхода из ЕС, пока не предоставила своего кандидата на должность комиссара.

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