В Грузии спецназ разогнал акцию оппозиции возле парламента

Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента Грузии.

Об этом сообщают "Новости.Грузия".

Сотни полицейских с щитами, в спецодежде и с дубинками окружил здание парламента Грузии по периметру и в 17 часов начали разгон акции. Сначала с помощью щитов полиция вытеснила протестующих, в том числе и лидеров оппозиции.

Перед спецопераций было включено специальное звуковое предупреждение. Однако участники акции заявили, что не собираются расходится. Они встали лицом к лицу с полицией с поднятыми руками. Некоторые легли на асфальт. Так они подчеркивали, что протест носит мирный характер.

После этого полиция применила против участников акции водометы.

В отличие от акции 20 июня, правоохранители не применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторых активистов выносили с акции на руках. Протестующие выкрикивали в адрес полицейских: "Рабы!", "Диктатура!" и "Позор!".

В полиции позже пояснили проведение спецопераци необходимостью обеспечить нормальную работу парламента. Однако, сразу после разгона возле парламента, несколько сотен сотрудников спецназа были направлены на зачистку проспекта Руставели, где в также акция протеста. Отмечается, что нахождение на этом месте никак не мешало депутатам попасть в здание парламента.

Лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" заявили, что протесты будут продолжаться.

По данным СМИ , несколько человек получили повреждения. Им оказывается медицинская помощь - на месте работают бригады скорой помощи.

Напомним, протесты под парламентом Грузии начались после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть. Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава Центризбиркома.

Оппозиция считает несправедливой существующую смешанную систему выборов - по пропорциональной и мажоритарной системе, так как это позволяет правящей партии получать серьезное преимущество на выборах. Например, на выборах в парламент 2016 года "Грузинская мечта" набрала 48,7% голосов, но получила в парламент 115 мест из 150-ти (77%) и статус конституционного большинства.