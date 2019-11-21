Пристайко о выборах в ОРДЛО: с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть

Глава МИДа рассказал, как могут проходить выборы на оккупированных территориях.

Пристайко о выборах в ОРДЛО: с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что в вопросе проведения местных выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей "никакой зрады не запланировано".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"И все понимают, что есть цель все же провести выборы в ОРДЛО и законно избрать новое руководство. И ясно, что с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть, с этим никто не спорит. Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит РоSSия, с этой - Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", - заявил Пристайко.

Глава МИДа также отметил, что хотел бы, чтобы участие в выборах принимали все, в том числе - переселенцы.

"Хотелось бы, чтобы участие в них (выборах, - ред.) принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, 2 млн людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в РоSSию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - сказал Пристайко.

"Никакой «зрады» не запланировано. Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности, … ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т. д", - добавил глава МИДа.

Он подчеркнул, что каждый из этих критериев должен быть обеспечен.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что в ближайшее время провести выборы на оккупированном Донбассе невозможно.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы на Донбассе состоятся после вывода оккупационных войск.

1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

После этого боевики начали выдвигать Украине условия для местных выборов и требовать от президента вступить с ними в прямой диалог.

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