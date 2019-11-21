Казахстан не направлял официальных приглашений для переговоров Зеленского и Путина, - МИД
Предложение о встрече в Нур-Султане прозвучало в качестве темы для обсуждения.
Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения переговоров президентов Украины и РоSSии Владимира Зеленского и Владимира Путина в Нур-Султане.
Об этом сообщил лава МИДа страны Мухтар Тлеуберди, передает "Интерфакс-Казахстан".
"Предложение Назарбаева о переговорах Путина и Зеленского в Казахстане прозвучало в качестве темы обсуждения на уровне экспертов, МИД не направлял официальных приглашений", - сказал он.
Как сообщалось, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что президенты Украины и РФ смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.
Напомним, Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-роSSийской войны. В декабре 2018 года в интервью телеканалу "РоSSия 24" он заявлял, что у Путина нет планов по захвату восточных земель Украины. В марте 2019 года Назарбаев покину президентский пост.
9 ноября на Донбассе началось разведение сил и средств в Петровском Донецкой области. Зеленский назвал его третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров стран.
О встрече тет-а-тет с Путиным ранее речи не шло. Тем не менее, президенты Украины и РФ уже несколько раз говорили по телефону. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе и захвата моряков в Керченском проливе.
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Политика
21.11.2019 00:37